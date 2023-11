Pitch Contest par FlyImpulse Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pitch Contest par FlyImpulse
Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
Toulouse
Jeudi 23 novembre, 14h00

La troisième édition du Pitch Contest par FlyImpulse approche à grands pas, et cette année, nous sommes ravis d'accueillir des étudiants de quatre écoles d'ingénieurs différentes. Pour cette édition, quatre coaches seront présents pour guider les participants et les aider à peaufiner leurs pitches. Ils partageront leurs précieux conseils afin que chaque pitch soit une véritable expérience transformative. Les meilleurs étudiants se verront décerner des lots et auront l'opportunité de faire briller le nom de leur école. Rendez-vous le 23 novembre à 14h à l'ENAC !

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
7 Avenue Édouard Belin
31400 Toulouse

