Gala ENAC 2023
Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
Toulouse, 17 novembre 2023

Nous avons l’honneur de t’annoncer que le Gala de l’ENAC fait son retour le VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 !

Le thème reste encore secret, mais en cette occasion si particulière des 75 ans de l’ENAC, nous avons pour volonté de réunir l’école tout entière. C’est pourquoi ce gala sera non seulement le gala des étudiants de l’ENAC, mais également celui des Alumni et du personnel !

La discothèque du gymnase sera bien entendu toujours présente, mais cette année marquera également le grand retour des bars à thèmes qui étaient tant appréciés, avec des espaces de danse, de discussion et de restauration. Si tu n’aimes ni les DJ, ni la danse, tu pourras également écouter des groupes de musique de tous horizons au théâtre de poche.

Renforcer le lien entre les étudiants de l’ENAC et les Alumni est un défi de taille, c’est pourquoi nous comptons sur chacun(e) pour être présent et inviter camarades de promo, ami(e)s et collègues à l’être également le 17 Novembre !

La billetterie est désormais ouverte.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne