L’ENAC lance sa formation experte à la protection de la zone publique d’un aéroport. Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 6 novembre 2023 09:00, Toulouse.

Le côté ville des aéroports est une zone particulièrement sensible, une solide formation est indispensable aux professionnels ayant une mission de sûreté/sécurité.

Grace à ce stage opérationnel, complet et personnalisé, les professionnels pourront connaitre les principaux modes opératoires terroristes sur les zones publiques et produire une analyse locale du risque.

Ils seront également capables d’identifier l’ensemble des acteurs potentiellement impliqués dans la protection de la zone publique, puis d’améliorer la coordination en communiquant les vulnérabilités identifiées et des recommandations.

Concevoir, déployer, superviser et manager un dispositif opérationnel de la protection de la zone publique, demande de la préparation. Cette formation experte accompagne les personnels afin qu’ils adoptent les bonnes pratiques et qu’ils soient en capacité d’intégrer les facteurs de protection de la zone publique en toute situation.

La prochaine session de formation commence bientôt.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne