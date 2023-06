AASTRA : une formation à destination des administrateurs. Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 16 octobre 2023 09:00, Toulouse.

L’ENAC lance une toute nouvelle formation à destination des administrateurs dans les domaines de l’Aéronautique, du Spatial et du Transport Aérien. 16 octobre 2023 – 29 mars 2024 1

AASTRA est une formation de premier plan conçue spécifiquement pour les administrateurs (conseils d’administration ou conseils de surveillance) opérant dans l’écosystème de l’aéronautique et du transport aérien. Elle permet d’acquérir les connaissances, les compétences et les bonnes pratiques nécessaires pour exercer un mandat efficace et engagé. L’opportunité de se former aux dernières tendances de la gouvernance d’entreprise afin de renforcer l’esprit d’ouverture et de développer un réseau professionnel avec une approche de filière.

