Course solidaire Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) Toulouse

Toulouse

Course solidaire Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 16 avril 2023 14:00, Toulouse. La Fondation ENAC et le Bureau Solidaire de l’ENAC ont le plaisir de vous annoncer la course solidaire du dimanche 16 avril au bénéfice du Class gift ! Dimanche 16 avril, 14h00 1

Le Class gift est un don de promotion fédérateur qui consiste à récolter des fonds auprès des étudiants et alumni ENAC pour offrir des bourses à des étudiants IENAC, en vue de financer tout ou partie de leur 3e année à l’étranger. Nous vous attendons nombreux pour relever ce challenge ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne

