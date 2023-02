Journée Portes Ouvertes e-artsup Toulouse e-artsup Toulouse, 11 mars 2023 10:00, Toulouse.

Samedi 11 mars, 10h00 Sur place sur inscription https://www.e-artsup.net/agenda/

Rencontrez-nous à l’occasion de nos “Portes Ouvertes Spéciale Game” : découvrez l’escape game de nos 1ères années, prenez part aux playtests des jeux des 3ᵉ années Bachelor et essayez-vous à leurs réalisations en VR. Nous vous proposons de participer à l’un de nos ateliers découverte, en Game Design ou en Game Art, et de discuter avec nos étudiants actuels et anciens diplômés. Alors n’attendez plus et rejoignez-nous lors d’une matinée ludique et conviviale et découvrez nos univers de formation.

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne

samedi 11 mars – 10h00 à 13h00