Concours et Ateliers créatifs e-artsup Toulouse, 12 novembre 2022 09:00, Toulouse. 12 novembre 2022 – 28 février 2023 Sur place sur inscription https://www.e-artsup.net/agenda/

Concours de création sur le thème de Noël : – des ateliers découverte gratuits de novembre à février: charadesign, Animation, Concept art, Création 3D, Motion Design, Illustration, Typographie, Dessin Le campus de Toulouse vous propose actuellement : – un concours de création sur le thème de Noël : du 12 nov. au 11 déc. – des ateliers découverte gratuits de novembre à février : charadesign, Animation, Concept art, Création 3D, Motion Design, Illustration, Typographie, Dessin… les mercredis après-midi, entre 14h et 17h, tu pourras explorer un thème différent ! Pour en savoir + sur ces événements créatifs, envoyez un mail à marie.mortie@e-artsup.net e-artsup Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur. e-artsup Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne samedi 12 novembre – 09h00 à 18h00

