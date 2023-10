ATELIER DÉCOUVERTE : FUSAIN e-artsup Toulouse Toulouse, 22 novembre 2023 13:30, Toulouse.

ATELIER DÉCOUVERTE : FUSAIN e-artsup Toulouse Toulouse Mercredi 22 novembre, 13h30

Venez vous essayer à la technique du fusain accompagné de Maëva Bordies, Professeur de dessin académique, peinture et digital painting. Atelier découverte gratuit et matériel fourni. Les places sont limitées, inscription obligatoire.

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne