Journée Portes Ouvertes e-artsup Toulouse e-artsup Toulouse Toulouse Samedi 21 octobre, 10h00

Rencontrez les équipes pédagogiques et étudiants d’e-artsup Toulouse à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes dans nos locaux. Profitez de ce moment pour découvrir l’ensemble des univers de cette formation et ses débouchés. Découvrez également les productions graphiques de nos étudiants et leurs projets primés lors d’une journée ludique et conviviale.

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne