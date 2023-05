Webinaire e-artsup Toulouse, 25 mai 2023 18:00, Toulouse.

e-artsup vous convie à rejoindre, en live, les équipes pédagogiques de ses campus pour découvrir en détail les programmes de formation des filières Direction Artistique et Motion Design : les projets sur lesquels vous travaillerez, les compétences mobilisées, les intervenants de l’école… Nous répondrons à toutes vos questions lors de ce webinaire.

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne