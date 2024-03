TOULOUSE DUB CLUB #40 LE BIKINI Ramonville St Agne, samedi 20 avril 2024.

TOULOUSE DUB CLUB #40Samedi 20 avril, 40ème Toulouse Dub Club au Bikini ! Pour l’occasion, retrouvez le chef de file du Dub Anglais Mad Professor accompagné de Awa Fall, mais aussi Nyabin ft. Rapha Pico et Salomon Heritage Sound System ft. Ganja Tree. Et pour démarrer la soirée en douceur, on vous propose un warm up par Selecta Bass Valley. L’ambiance visuelle sera quant à elle assurée par VJ TomZee.NAH MISS THIS ONE

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 22:00

Réservez votre billet ici

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31