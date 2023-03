Toulouse Dub Club #37 LE BIKINI, 22 avril 2023, RAMONVILLE ST AGNE.

Toulouse Dub Club #37 LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 22:00 (2023-04-22 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

TALOWA PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020-010065 1 66) présente ce concert Samedi 22 avril au Bikini, la Toulouse Dub Club revient secouer le Bikini pour sa 37ème édition ! Le dub UK sera à l’honneur avec Iration Steppas, Young Warrior, et Indy Boca Sound System ft. Jacko. Un cocktail explosif dont l’ambiance visuelle sera assurée par VJ Substance ! All Tribes welcome! IRATION STEPPAS C’est au début des années 90 qu’Iration Steppas diffuse son dub avant gardiste sur la scène UK. Au cours des 30 dernières années, le crew a repoussé les limites de la technologie des systèmes de sonorisation, s’améliorant continuellement pour rester au sommet de son art, et a rassemblé probablement la plus large affluence de dubplates et d’éditions spéciales de tous les sound systems ! YOUNG WARRIOR Young Warrior, fils du leìgendaire Jah Shaka, se deìmarque des autres producteurs gra?ce aÌ une identiteì artistique forte aÌ la croiseìe des genres, entre roots reggae aux messages conscients et rythmes modernes. Depuis de nombreuses anneìes, avec son sound-system ou en DJ Set, il se produit partout en Europe, offrant des shows à l’image de nouvelle génération : frais et énergiques avec toujours des dubplates exclusifs en poche. INDY BOCA SOUND SYSTEM FT. JACKO Indy Boca Sound System diffuse depuis 2008 leurs dubplates mêlants reggae et dub UK sur les dancefloors avec leur sound system artisanal. Du reggae roots des années 70 aux morceaux dub plus récents, ils explorent les genres pour transmettre une idée positive de l’humanité à travers des messages de respect et de partage. Pour cette date au bikini, ils seront accompagnés par Jacko qui viendra poser sa voix ! VJ SUBSTANCE Déjà bien connu des milieux underground avec son projet Anonymous Substances, VJ Substance est un créateur d’ambiances et artiste visuel sans pareil. Avec ses ambiances oniriques et immersives, il t’embarquera dans son univers à couper le souffle ! Toulouse Dub Club

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne

