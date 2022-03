TOULOUSE DÉRAILLE Toulouse, 1 avril 2022, Toulouse.

TOULOUSE DÉRAILLE ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

2022-04-01

Toulouse Haute-Garonne

39.9 EUR 39.9 Un show musical de près de 4h non-stop ambiancé par DJ Fanou, avec des danseurs et des performers, et ponctué des apparitions des plus grands experts de la bamboche : Francky Vincent, Bernard Minet mais aussi le “grand chipolata” Téo Lavabo, Les Chocolat’s (mais si, ceux qui voulaient “toucher la chatte à la voisine”!), Boris le roi des soirées disco, Gilou sans oublier son Petit Accordéon, le vrai René la Taupe (qui nous fait l’honneur de sortir de son hibernation spécialement pour nous!), le basque Félicien pour un paquito de légende, Claude François (ou presque… Son sosie Bastien Rémy!), les Bratisla Boys, La Bande à Basile, qui départagera Toulouse et Lille pour le record du monde de la plus grande chenille déguisée de France, sous le contrôle de Charly & Lulu et, cerise sur la tarte à la crème : la reformation du mythique trio Fatal Bazooka pour un concert final d’une heure !

La folie « Poupet Déraille » débarque à Toulouse !

