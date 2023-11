Junior Bvndo + Bhk + Zeguerre – Tournée CONNEXION LIVE, 6 décembre 2023, TOULOUSE.

Junior Bvndo + Bhk + Zeguerre – Tournée CONNEXION LIVE. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

BLEU CITRON (lic. 2-1095780/3-1095781) présente ce concert Junior Bvndo est un rappeur du 18è arrondissement de Paris. Originaire de la Côté d’Ivoire, son domaine de prédilection ? La TrapFunk ! Avec plus de 70 millions d’écoutes cumulées, Junior s’est fait découvrir par le public avec sa série de freestyle « T’as ça » en 2017 ainsi que des feats avec 4keus Gang, Brvmsoo, Guizmo, Leto… Il sort 2 premiers projets « Direct t’es refait » et « Menace » entre 2019 et 2020. Aujourd’hui suivi par plus de 532k abonnés sur les réseaux, Junior Bvndo continue sur sa lancée en dévoilant une nouvelle série de freestyles « ZOO » en 2021 suivie de 2 singles : “Candy Shop” en featuring avec Bolémvn et “Paris c’est chic” avec Fior 2 Bior, un freestyle Booska-P et récemment, la sortie de son nouveau single ‘’69/75’’ en feat. avec Zeguerre. En 2022, il sort son EP « Sur mes côtes » un projet qui réuni Bolemvn, Zeguerre, Fior de Bior. Après avoir fait les premières parties de la tournée de Guy2bezbar, Junior signe chez RCA et revient avec son single Plat du pied. Un prochain single en featuring avec Vegedream, « Faut pas flipper » est prévu en Juillet 2023. Junior Bvndo

Votre billet est ici

CONNEXION LIVE TOULOUSE 8 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici