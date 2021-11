Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Toulouse Con Tour Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Toulouse Con Tour Tourouvre au Perche, 12 mars 2022, Tourouvre au Perche. Toulouse Con Tour Salle Zunino Rue Charles de Gaulle Tourouvre au Perche

2022-03-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-12 22:30:00 22:30:00 Salle Zunino Rue Charles de Gaulle

Tourouvre au Perche Orne culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/ Salle Zunino Rue Charles de Gaulle Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2021-11-18 par REZZO

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Salle Zunino Rue Charles de Gaulle Ville Tourouvre au Perche lieuville Salle Zunino Rue Charles de Gaulle Tourouvre au Perche