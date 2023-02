TOULOUSE CON TOUR LE TEMPS ADDITIONNEL LE BASCALA, 11 mars 2023, BRUGUIERES.

TOULOUSE CON TOUR LE TEMPS ADDITIONNEL LE BASCALA. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 21:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

La ville de St Sebastien sur Loire 1-R-2021-002998/ 2/3-R-2021-003005/06 présente : ce spectacle. Toulouse Con Tour –Le temps Additionnel CONCERT Le Toulouse Con Tour, c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson française d’abord, celui de le partager ensuite. Et surtout, c’est la joie d’être sur scène et le bonheur d’être ensemble. Yvan Cujious, chanteur, pianiste et trompettiste a réuni autour de lui Art Mengo, au timbre de velours et Magyd Cherfi (ex Zebda), à la voix rocailleuse et à la verve légendaire. Ce concert est l’alchimie réussie de trois quinquas jamais vraiment partis mais toujours sur le retour ! Ils rendent hommage au plus beau des répertoires, celui de la chanson française : de Nougaro à Nino Ferrer, de Perret à Cabrel, sans oublier Juliette et Vassiliu, en passant par leurs propres créations. Ils égrènent les époques, les styles, les accents, tout un patrimoine qui exprime une diversité dans laquelle chacun se retrouve. Le Toulouse Con Tour, c’est une tournée à accent et un show à l’américaine. On rit, s’émeut, écoute puis applaudit de bon cœur. Informations tarifaires : Le tarif réduit s’applique : – Aux groupes de 7 personnes et plus – Aux étudiants de 30 ans et plus – Aux C.E. Le tarif très réduit s’applique : – Aux jeunes de -30 ans – Aux demandeurs d’emploiRéservation PMR : 02 40 80 86 05 Toulouse Con Tour

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

