L’Homme Parfait N’Existe Pas ! COMEDIE DE LA ROSERAIE, 2 mars 2024, TOULOUSE.

Chacune, pourtant très différente l’une de l’autre, pensait pourtant avoir trouvé en Thomas l’homme parfait et n’aurait jamais imaginé se retrouver au même (mauvais) endroit au même (mauvais) moment. Une situation qui va devenir le théâtre de la confrontation de leurs différences et de leurs similitudes insoupçonnées pour une soirée loin d’être de tout repos et, surtout, pleine de conséquences ! À la mise en scène, Nathalie Hardouin, ayant déjà oeuvré sur de gros succès de la comédie tels « Arrête de pleurer, Pénélope ! 1 et 2 », « Couple, mode d’emploi 1 et 2 » ou encore « La Femme est le meilleur ami de l’Homme », apporte une nouvelle fois sa patte à la fois efficace et esthétique à l’univers de cette comédie féminine au rythme entraînant. L’Homme Parfait N’Existe Pas !

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

