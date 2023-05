Mouchette Et Les Papillons COMEDIE DE LA ROSERAIE, 13 janvier 2024, TOULOUSE.

Le jour où Mouchette croise un papillon pour la première fois, elle n’a plus qu’une seule idée en tête : en devenir un ! Enthousiaste et obstinée, Mouchette fera tout pour devenir un papillon, malgré les remarques des autres animaux. Avec la participation des enfants qui barderont ses ailes de mille couleurs, ils apprendront ensemble à mieux connaître la faune et la flore du pays de Mouchette. Et, en musique, ils découvriront que parfois, être soi-même est là tout ce qu’il faut pour être heureux ! Mouchette Et Les Papillons

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

