Y'a Un Cadavre Dans Le Salon COMEDIE DE LA ROSERAIE, 11 janvier 2024, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 20:00. Tarif : 22.0 euros. « Ciel ! Mon cadav… euh mon mari ! » Simon aime Marie, mais Marie n'aime plus Simon et préfère Julien qui n'est autre que le meilleur ami de Simon. Sauf que Simon, qui n'en sait rien, tue Julien sans faire exprès, au grand dam de Marie qui aurait préféré que ce soit Simon. Du coup, Marie décide de tuer Simon avec la complicité du capricieux cadavre vivant de Julien qui n'était donc pas mort. Le tout sur un fond de mafia, au moment de la Gaypride.

