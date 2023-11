La Mécanique du Couple COMEDIE DE LA ROSERAIE, 16 décembre 2023, TOULOUSE.

La Mécanique du Couple COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire. Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire. Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables. Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments. La Mécanique du Couple

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

