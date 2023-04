Je T’Aime Sur Ordonnance COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Je T’Aime Sur Ordonnance COMEDIE DE LA ROSERAIE, 16 novembre 2023, TOULOUSE. Je T’Aime Sur Ordonnance COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Et si on vous disait que la médecine pouvait rebooster votre couple ? Qu’il existait soudainement des pilules pour résoudre chaque problème ? Le tenteriez-vous ? Peut-être aimeriez vous d’abord voir le résultat sur d’autres… Bonne nouvelle, nous avons trouvé 2 cobayes pour se lancer dans cette aventure scientifico-comique et complètement déjantée ! Mais oseront ils franchir le pas devant vous ? Vont-ils trouver leur élixir d’amour ou sombrer dans l’overdose ? Si on ne lit pas la notice… attention aux effets secondaires ! Pour vous, un seul risque, quelques douleurs zygomatiques. Alors contre la morosité nous vous prescrivons cette comédie : traitement efficace en une seule prise ! Avec ou sans carte vitale on vous prendra… Je T’Aime Sur Ordonnance Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMEDIE DE LA ROSERAIE Adresse 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Je T’Aime Sur Ordonnance COMEDIE DE LA ROSERAIE 2023-11-16 was last modified: by Je T’Aime Sur Ordonnance COMEDIE DE LA ROSERAIE COMEDIE DE LA ROSERAIE 16 novembre 2023 COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne