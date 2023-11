M Comme Molière COMEDIE DE LA ROSERAIE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse M Comme Molière COMEDIE DE LA ROSERAIE, 11 novembre 2023, TOULOUSE. M Comme Molière COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 18:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. C’est l’histoire du petit Jean-Baptiste Poquelin qui s’endort au Théâtre et qui rêve de la vie que nous lui connaissons. Á travers un cocktail d’aventures, nous découvrirons le parcours de ce fils de drapier : sa décision d’être comédien, sa rencontre avec Madeleine Béjart et le monde du théâtre, son admiration pour le vieux Corneille, sa passion pour la tragédie alors qu’il n’eût de succès qu’avec ses comédies, ses amours, ses amis, ses ennemis, ses échecs, mais aussi les succès qui l’ont amené à devenir le protégé du Grand Roi Louis XIV. M Comme Molière Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMEDIE DE LA ROSERAIE Adresse 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville COMEDIE DE LA ROSERAIE latitude longitude 0.0;0.0

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/