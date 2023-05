La Soricère Du Placard Aux Balais COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse La Soricère Du Placard Aux Balais COMEDIE DE LA ROSERAIE, 28 octobre 2023, TOULOUSE. La Soricère Du Placard Aux Balais COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-10-28 à 15:00 (2023-10-28 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Avec la pièce de 1 € que Monsieur Pierre vient de trouver dans sa poche, il s’achète une petite maison. Mais très vite il découvre que sa maison est hantée par une sorcière qui se cache dans le placard aux balais. Heureusement pour Pierre, la sorcière reste silencieuse et bien tranquille dans son placard, sauf si on a le malheur de chanter : « Sorcière, sorcière, prend garde à ton derrière ». Pierre sera-t-il capable de résister à l’envie de chanter cette maudite chanson ? La Soricère Du Placard Aux Balais Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 12.0

EUR12.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMEDIE DE LA ROSERAIE Adresse 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 12.0 12.0 Lieu Ville COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Soricère Du Placard Aux Balais COMEDIE DE LA ROSERAIE 2023-10-28 was last modified: by La Soricère Du Placard Aux Balais COMEDIE DE LA ROSERAIE COMEDIE DE LA ROSERAIE 28 octobre 2023 COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne