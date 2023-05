Une Cellule Pour Deux COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Une Cellule Pour Deux COMEDIE DE LA ROSERAIE, 28 septembre 2023, TOULOUSE. Une Cellule Pour Deux COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-09-28 à 20:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Victime d’une tentative de vol à l’arrachée, Jeanne met à terre son agresseur à coup de krav maga et de sac à main (!) avant de se faire embarquer à la gendarmerie pour agression ! Face à un gendarme aussi étrange qu’incompétent, Jeanne s’apprête à passer la nuit en cellule de dégrisement avec Bruno, ivre malgré lui… Auteure : Mélanie Bellamy Avec : Mélanie Bellamy ou Angélique Lherault et Aurélien Charle ou Aloïs Menu Une Cellule Pour Deux Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 22.0

