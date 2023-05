Lendemain De Soirée COMEDIE DE LA ROSERAIE, 31 août 2023, TOULOUSE.

Lendemain De Soirée COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-08-31 à 20:00 (2023-08-31 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Une gueule de bois qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Thierry et Fred devaient se rencontrer pour un rendez vous d’affaires… Jusqu’à ce que l’entrevue ne dégénère complétement. Amnésiques, les deux fêtards se réveillent le lendemain dans l’appartement de Fred, sans téléphone et avec une immense gueule de bois. Enfermés dans l’appartement, sans aucun moyen de contacter l’extérieur ni aucun souvenir de leur soirée, Thierry et Fred vont devoir retracer les événements de la veille et faire preuve de bon sens s’ils espèrent pouvoir sortir de ce huis clos infernal. Mais ce n’est que le début : un invité aussi dangereux qu’extravagant, enfermé avec eux, rendra leur échappée d’autant plus difficile. Si ces personnages n’ont aucun souvenir de leur cuite de la veille, leur lendemain de soirée, lui, sera inoubliable ! Lendemain De Soirée

Votre billet est ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici