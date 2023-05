The Cougar.Com COMEDIE DE LA ROSERAIE, 10 août 2023, TOULOUSE.

The Cougar.Com COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-08-10 à 20:00 (2023-08-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Elle est snob et rigide… Il est populo et franchouillard… internet les a fait se rencontrer. Après une correspondance assidue sur internet Liliane,une « cougar » et Raoul son « puma » décident de se rencontrer. Mais son rendez vous s’attardant, elle demande à sa propre fille Béatrice d’accueillir son prétendant sans bien évidemment lui indiquer la vrai nature de ce rendez-vous. Entre ce populo et la snob coincée la rencontre est chaotique… Le Saviez-vous ? Fidèle au style de la compagnie Kaméo, on retrouvera dans cette pièce de théâtre musical, des chansons originales, un tango argentin brûlant, des tours de magie , des bonnes répliques , 3 artistes déjantés. Succès du Festival d’Avignon 2014-2015 The Cougar.Com

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

