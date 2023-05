Ah ! La Belle Famille COMEDIE DE LA ROSERAIE, 2 juillet 2023, TOULOUSE.

Le premier cru des élèves de théâtre de la Comédie de la Roseraie vous présente cette pièce écrite sur mesure par Marc BLAZY: Jéromine et Joachim viennent d’emménager ensemble. Élisabeth la sœur de jéromine et son mari jérôme sont conviés à dîner chez eux afin d’élaborer une stratégie pour présenter Joachim, le troubadours loufoque à Madeleine et Réne leur parents respectifs… une comédie à 6 personnages où nous découvrirons des personnalités hautes en couleurs et des situations inattendues ! Ah ! La Belle Famille

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

