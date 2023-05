Wakanda Et Ses Petits Indiens COMEDIE DE LA ROSERAIE, 24 juin 2023, TOULOUSE.

Wakanda Et Ses Petits Indiens COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 15:00 (2023-06-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Black horse, chef de tribu indienne, a envoyé Wakanda en mission. Leur village est en danger. Les visages pâles veulent les chasser de leur terre. Wakanda a pour mission de sauver son village et de combattre les visages pâles. Elle a besoin d’aide. Elle va former une nouvelle tribu afin de l’aider à mener à bien sa mission. Elle apprendra à sa nouvelle tribu à devenir de grands indiens redoutables. Un spectacle interactif et drôle qui plongera petits et grands dans l’univers des indiens. Wakanda Et Ses Petits Indiens

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

