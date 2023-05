Re(con)Version Professionnelle COMEDIE DE LA ROSERAIE, 17 juin 2023, TOULOUSE.

Re(con)Version Professionnelle COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 21:00 (2023-06-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Céline, Hakim et Olivier se connaissent depuis l’enfance. D’embauches en licenciements, nos 3 colocataires partageront leur expérience du travail et finiront par choisir une reconversion professionnelle assez inattendue… C’est l’occasion de décortiquer l’absurdité des exigences managériales. Nos trois amis se confient, se soutiennent, s’aiment et choisissent l’espoir et surtout l’humour pour nous conter cette fable contemporaine. Une comédie actuelle, pleine d’humour et d’humanité dans le monde managérial d’aujourd’hui… Re(con)Version Professionnelle

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

