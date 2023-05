Nature Peinture COMEDIE DE LA ROSERAIE, 10 juin 2023, TOULOUSE.

Nature Peinture COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 21:00 (2023-06-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Nature Peinture est un spectacle qui parle des femmes, destiné à tous·tes. Que se passe-t-il quand deux femmes que tout semble opposer réalisent qu’elles sont finalement dans le même bateau ? Celui des injonctions, des tabous. Une rencontre drôle, éducative, touchante et engagée qui soulève des sujets de société et invite à la réflexion sans vulgarité, ni provocation. “Mon corps, est-ce vraiment mon choix ?” Betty et Débo mettent en scène des détails du quotidien, reflet d’un mal-être profond façonné depuis notre plus tendre enfance. Quand l’estime de soi est tâchée, quand le regard de l’autre est plus important que l’amour-propre, quand le jugement domine l’acceptation des différences, Betty et Débo lèvent le voile et mettent en lumière les beautés des femmes. Féministe, inclusif et engagé, Nature Peinture milite pour la liberté des êtres en balayant les normes. Droit au but, sans filtre et simple, ce spectacle montre ce qui se cache et parle de ce qui se tait. Nature Peinture

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

