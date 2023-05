La Roue Des Emotions COMEDIE DE LA ROSERAIE, 10 juin 2023, TOULOUSE.

La Roue Des Emotions COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 15:00 (2023-06-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Une pièce totalement improvisée et interactive à la découverte des différentes émotions. Quand les enfants deviennent metteurs en scène, on retrouve des comédiens dans des histoires plus loufoques les unes que les autres. Avec la roue des émotions, les personnages voyageront d’aventure en aventure mais surtout d’émotions en émotions. Que ce passe t-il quand une infirmière astronaute rencontre une mouche danseuse ? Et quand Mamie chanteuse d’opéra rencontre Papi joueur de water pétanque ? Des mises en situation qui amusent (beaucoup), font réfléchir et rassure ! La Roue Des Emotions

Votre billet est ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici