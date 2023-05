Guillaume Douat A Ses Règles COMEDIE DE LA ROSERAIE, 31 mai 2023, TOULOUSE.

Guillaume Douat A Ses Règles COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 20:00 (2023-05-31 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

À 40 ans, Guillaume retrace, commente et rejoue les années passées. Les moqueries d’école, les soirées étudiantes, la collocation, son expérience dans l’oenologie, la vie de couple, les enfants, sans oublier le plus important : sa mère… Théâtre et humour cohabitent dans ce spectacle cocasse et touchant. On rit, on est attendri et on en apprend plus sur la vie du comédien et sa vision de la société. Comment déguster un bon vin sans des mocassins, ni un chèche autour du cou ? Est-il encore possible d’exister au 21-ème siècle sans être influenceur ? Après 10 ans de vie conjugale, peut-on encore flatter sa femme sans hypocrisie ? Peut-on élever correctement ses enfants lorsqu’on se ronge encore les ongles des pieds ? Ne dérogez pas à la règle : venez le voir ! Guillaume Douat A Ses Règles

Votre billet est ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

19.0

EUR19.0.

