Le Chant Des Oiseaux COMEDIE DE LA ROSERAIE, 27 mai 2023, TOULOUSE.

Le Chant Des Oiseaux COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 10:30 (2023-05-27 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Avant, les oiseaux chantaient tous n’importe quoi, n’importe quand et n’importe comment. Jusqu’au jour où l’ours a décidé de mettre de l’ordre dans tout ça et d’organiser un grand concert. Mais dans la clairière pour le grand concert, les animaux ne sont pas au bout de leurs surprises ! Frédéric nous emporte, entre comptines, contes et ballons sculptés. Le Chant Des Oiseaux

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

