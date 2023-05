Paroles De Clitoris COMEDIE DE LA ROSERAIE, 24 mai 2023, TOULOUSE.

Paroles De Clitoris COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 20:00 (2023-05-24 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Pour parler de sexualité je suis drôle, alors un jour suite à un pari perdu et à 3 mojitos bu aux Caraïbes à Toulouse, je me suis retrouvé sur scène, déguisée en Vulve (ça c’est l’effet Mojitos, je dois être allergique à la menthe) J’ai toujours été complètement complète à chaque date quasiment depuis 2016, puis Printemps du Rire en 2019 avec Paroles de Clitoris, en 2020 Paroles de Clitoris et mon deuxième show C’est Vulvissime. UNE HUMORISTE , DEUX SPECTACLES OUIIII j’avoue j’en suis fière. Jusqu’à cet été j’avais élu résidence au Pic à Muret, j’y étais bien, mais malheureusement pour des raisons politiques ça a fermé. Je joue là où on m’appelle, mais je ne demande jamais.. sauf aujourd’hui, vous m’avez vraiment lu jusqu’à la, moi je me suis fatiguée toute seule, je vais me faire un café !!! Paroles De Clitoris

Votre billet est ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici