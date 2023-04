Leo Et Les Animaux Enchantes COMEDIE DE LA ROSERAIE, 8 avril 2023, TOULOUSE.

Leo Et Les Animaux Enchantes COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 10:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Léo, un enfant joueur et malicieux, rêvant de découvrir la nature et les animaux peuplant la forêt, veut partir à l’aventure et découvrir la nature. Et cela malgré les interdictions répétées de son grand-père. Cependant, Léo, bravant les interdits, décide de partir tout de même à l’aventure et aller à la rencontre des animaux de la forêt. Léo partit donc dans la forêt, mais il ne s’attendait pas à rencontrer dans cette jungle immense des animaux sachant parler et chanter. Quelle ne fut pas la joie de Léo qui tour à tour, s’amuse et chante avec de nouveaux amis, tous plus attachants les uns que les autres. Mais la nuit va bientôt, pointer le bout de son nez et Léo se retrouve perdu dans la forêt. Alors, il devra compter sur ces nouveaux amis pour l’aider à rentrer chez lui et échapper au loup qui rôde dans les bois. Après de nombreuses péripéties, Léo put enfin renter chez lui, et jura que plus jamais il ne désobéirai à son grand-père. Leo Et Les Animaux Enchantes

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

