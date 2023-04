The Spectacular Elixir COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

The Spectacular Elixir COMEDIE DE LA ROSERAIE, 8 avril 2023, TOULOUSE. The Spectacular Elixir COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 15:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Le Professeur Elixir, docteur en tout… ou presque, revient d’une tournée triomphale dans les contrées orientales et les mers du sud et il est là, aujourd’hui, pour vous, dans votre ville… Il va tenter de convaincre les sceptiques et les incrédules en testant directement sur des volontaires l’efficacité de son élixir miraculeux ! L’élixir miracle du Prof. Elixir est UNIQUE ! Le Seul, le Vrai, l’Original a des propriétés que les autres n’auront jamais ! : Il fait pousser les cheveux et briller les dents, pousser les dents et briller les cheveux. Avec lui plus besoin de lessive, de dératiseur, de décapant, ou encore de vernis a ongle… L’Elixir peut tout faire, tout réparer et tout laver ! Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 12.0

