Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite COMEDIE DE LA ROSERAIE, 5 avril 2023, TOULOUSE. Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 20:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Ben Burch est un artiste complet. Il joue et écrit mais surtout, il vous raconte sa vie. La vie palpitante d’un trentenaire tout à fait banal mais qui saura vous surprendre. Si vous aimez la grande littérature et les textes poignants sur la société, vous serez peut être déçu, mais vous allez bien rigoler. Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMEDIE DE LA ROSERAIE Adresse 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 19.0 19.0 Lieu Ville COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite COMEDIE DE LA ROSERAIE 2023-04-05 was last modified: by Autobiographie De L’Homme Qui L’a Ecrite COMEDIE DE LA ROSERAIE COMEDIE DE LA ROSERAIE 5 avril 2023 COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne