https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/tribune-space-forum-834 Cette 6ème édition du Tribune Space Forum abordera les enjeux stratégiques de souveraineté de la filière, de défense et du new space avant de s’intéresser au tourisme spatial : est-il utile ou réaliste ? WIA-E TOulouse sera représentée par Mélanie Francisco, membre du bureau locale et COO d’Anywaves, qui participera de la table ronde: » Le new space face à la nécessaire montée en cadence pour faire partie des grands ».

A l’issue des échanges, La Tribune organisera une remise de trophées pour distinguer les TPE, les PME et la personnalité de l’année de la filière spatiale. Le forum aura lieu le jeudi 11 Mai dès 8h30 à la Cité de l’Espace de Toulouse et en direct sur latribune.fr. Cité de l’Espace Av. Jean Gonord, 31500 Toulouse Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Toulouse 31500 Haute-Garonne

