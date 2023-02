XXVIe Rencontres Internationales Traverse 15 mars – 2 avril 2023, Toulouse (France) Cinémathèque de Toulouse, 7 mars 2023 19:00, Toulouse.

7 – 19 mars Sur place Entrés libre / Tarifs réduits https://traverse-video.org/

XXVIe Rencontres Internationales Traverse, Variabilités en échos.

En constante variation expérimentale, que ces images soient le parfait écho de nos meilleurs vœux !

XXVIe Rencontres Internationales Traverse 15 mars – 2 avril 2023, Toulouse (France)

Projection de films, installations, performances, vernissages et ateliers.

Lors de la sélection des oeuvres naît toujours l’étonnement face à des parallèles, à des ressemblances de motifs qui s’égrènent d’un pays à l’autre, voire d’un continent à l’autre. Si la préoccupation vivace concernant l’état de notre planète bleue y est rassurante, elle était aussi espérée et bienvenue que les réclamations concernant l’acceptation de chacun sans ostracisme, alors qu’aucune des propositions retenues ne sacrifie pas la plasticité expérimentale ni l’invention artistique. Cependant ainsi que l’eau en 2021, que l’arbre soit l’élément souvent retenu et que le privilège accordé au son y compris en installations dédiées en réponse à Variabilités en échos, ne s’explique pas si aisément. Quant au footage, il emprunte aux publicités, aux films de famille plutôt fréquemment, et au western. Notre attente de formes diversifiées a également été comblée par la Variabilités en échos de films d’animation aux techniques comme aux formats les plus éloignés, du film-film au numérique – parfois dans une même oeuvre – de l’analogique à la VR – réalité virtuelle – avec deux ou trois incursions dans la création de l’IA – intelligence artificielle – et une focalisation sur la pellicule en divers formats – parfois dans un même film. D’autres œuvres procurent le plaisir de retrouver des procédés des premiers temps comme la photographie au collodion humide ou travaillée à l’encre, au vernis et avec d’autres produits inattendus.

La variabilité gagne son pluriel tant elle va des produits employés aux manières de faire, des manières d’aborder des questions et le monde aux manières d’aborder la création.

Et nous avons aimé pousser cette polysémique variabilité plus encore en décidant de programmer en salles et en installations ou en boucles sur écran, certains films afin que se perçoivent les différences provoquées par la différence de projection- diffusion. Un atelier grattage-peinture en trois matinées, entraînera différemment à cette matérialité du film.

Un rendez-vous dédié et à Parya Vatankhah performeuse, peintre vidéaste et chercheuse qui en sera la maîtresse d’oeuvre et aux femmes opprimées, singulièrement aux Iraniennes, pays d’origine de l’artiste, invitera au débat – cette édition étant, par ailleurs, dédiée à elles ; Parya performe en ouverture et en coda du marathon, à l’Ancien Réservoir de Guilheméry et aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie.

Le son en paroles en musique vous accueillera dans tous nos espaces d’exposition.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne

mardi 7 mars – 19h00 à 21h00

mercredi 15 mars – 18h00 à 20h29

jeudi 16 mars – 12h30 à 21h00

vendredi 17 mars – 14h00 à 23h00

samedi 18 mars – 14h00 à 21h00

dimanche 19 mars – 13h30 à 18h00