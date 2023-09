Grindhouse Paradise : Soirée ABC Dead édition 3 ! Cinéma ABC Toulouse, 31 octobre 2023 18:30, Toulouse.

L’équipe du Grindhouse Paradise est ravie d’annoncer le retour d’un rendez-vous désormais incontournable pour les amateur·ices de frissons et d’objets filmiques non identifiés : la soirée Halloween au cinéma ABC !

Préparez-vous pour une soirée ciné pas comme les autres. L’ambition de ce Grindhouse Paradise : ABC Dead édition 3 est toujours de régaler le public toulousain avec des films atypiques et audacieux, qui n’ont pas peur de bousculer les habitudes des spectateur·ices les plus endurci·es.

Le rendez-vous est fixé au mardi 31 octobre 2023 à partir de 18h30 au cinéma ABC de Toulouse. Le menu se compose de 3 films inédits en salles, de quiz décalés pour détendre l’atmosphère (et faire gagner des goodies) et d’un apéro/pizza offert pour le debrief des films entre gens de bon goût.

Les festivités débutent à 18h30 avec PANDEMONIUM, une anthologie démoniaque mise en boite par le réalisateur français Quarxx. Cet aller simple pour l’enfer propose une expérience esthétique de haute volée, au cours de laquelle vous rencontrerez une galerie d’âmes tourmentées au gré de trois histoires où le rire se le dispute à l’effroi.

La soirée se poursuivra à 20h45 avec un gros morceau de cinéma : le monstrueux SHIN GODZILLA de Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Invisible en France depuis sa sortie au Japon, cet incroyable reboot de la saga japonaise est enfin disponible dans nos contrées. Et c’est un véritable morceau de bravoure, qui revitalise de manière originale la saga, qu’il est impératif de découvrir sur un écran géant.

Enfin, on terminera à 23h15 dans la joie lovecraftienne et la bonne humeur sanguinolente avec GLORIOUS de Rebekah McKendry. Cette comédie horrifique fait la part belle à la poilade et au sang via un scénario complètement barré (dans les toilettes d’une autoroute, un homme se retrouve coincé avec un glory hole démoniaque).

Les détails de cette programmation (bandes annonces, synopsis…) et les informations pratiques de la soirée sont à retrouver à partir du mercredi 4 octobre sur notre site www.grindhouseparadise.fr.

Cinéma ABC 13 rue Saint Bernard Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne