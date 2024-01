Toulouse Chaumont Palais des sports Toulouse, vendredi 9 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Ligue A masculine Journée 20

Les Spacer’s reçoivent Chaumont, 1er au classement, pour cette 20ème journée de Ligue A.

La rencontre sera parrainée par la Mairie de Toulouse. A cette occasion, l’association Hexeco animera un atelier de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique dans le sport.

Un bac de collecte de matériel sportif sera à disposition du public pour y déposer du matériel sportif non utilisé, mais en état de fonctionnement. Ce matériel sera ensuite revendu à prix solidaire, dans leur boutique.

Les vélos, équipements électriques et électroniques, matériel de sécurité et chaussures de running ne sont pas acceptés.

Hexeco est une association qui promeut la consommation durable dans le sport au travers de l’économie circulaire. Elle collecte, trie, valorise et réutilise le matériel sportif. Hexeco intervient aussi sur le terrain pour faire du sport un levier de sensibilisation à la transition écologique.

Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie Métro Ligne B – Station Compans CaffarelliBus n° 1 – 16 – 70 – 71 – Arrêt Compans Caffarelli

volley environnement

Mme Ousmane