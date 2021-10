Les XXIVe Rencontres Internationales Traverse Chapelle des carmélites, 12 novembre 2021 18:00, Toulouse.

12 – 15 novembre Sur place Gratuit

Adoptez un chemin de Traverse : découvrez l’itinéraire dédié à l’art expérimental.

http://www.traverse-video.orgres Internationales Traverse se tiendra du 12 novembre au 5 décembre 2021 autour de la thématique L’Art c’est faire. Les publics découvriront des œuvres singulières, dites “expérimentales”, provoquant la rencontre avec d’artistes toulousains, nationaux et internationaux, émergents ou reconnus.

À Toulouse, l’art expérimental a son propre festival avec les Rencontres Internationales Traverse. Traverse Vidéo est né en 1997 du désir de transmettre, de porter au plus grand nombre des univers jusqu’ici peu explorés.

Le nom n’a donc pas été choisi au hasard. Traverser, c’est savoir où l’on va. Quant à la vidéo, elle est un terme générique permettant de regrouper le cinéma, la vidéo, le numérique.

Les images et sons qui peuvent sembler étranges ont pour rôle de provoquer des questions. L’originalité est au cœur de l’évènement. Chaque œuvre ou installation remet en cause les codes artistiques. On trouve ainsi des films à la narration déstructurée.

À travers un parcours dans la ville, les Rencontres Internationales Traverse proposent chaque année une découverte de projections, installations, performances et photographies, ainsi que des rencontres entre artistes reconnus, émergents, ou encore étudiants ; et un public novice ou spécialiste.

Programmation: www.traverse-video.org

Chapelle des carmélites 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

vendredi 12 novembre – 18h00 à 20h45

samedi 13 novembre – 14h00 à 20h45

dimanche 14 novembre – 14h00 à 18h00

lundi 15 novembre – 17h00 à 21h00