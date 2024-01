Toulouse Métropole Run Expérience Toulouse Centre Toulouse, samedi 9 novembre 2024.

Toulouse Métropole Run Expérience Course iconique, le marathon est de retour dans les rues de Toulouse et ses alentours sous le nom de Toulouse Métropole Run Expérience. 9 et 10 novembre Toulouse Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-09T11:00:00+01:00 – 2024-11-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-10T08:00:00+01:00 – 2024-11-10T18:00:00+01:00

À chacun sa course !

5 épreuves sont au programme :

Marathon (42,195 km), participants à partir de 20 ans

Semi-marathon (21,1km), participants à partir de 18 ans

10 km, participants à partir de 16 ans

Marathon en relais, participants à partir de 20 ans

Courses enfants organisées samedi 9 novembre avec 4 épreuves proposées aux enfants en fonction de leur âge

Le parcours

Le parcours n’est pas encore dévoilé, mais il devrait traverser les rues historiques de la Ville Rose, enjamber quelques ponts, passer notamment par la Halle de la Machine et l’île du Ramier, ainsi que par quelques communes limitrophes de Toulouse.

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes.

Tarifs réduits jusqu’au 23 avril.

Attention le nombre de dossards est limité.

Toulouse Centre place du Capitole Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

