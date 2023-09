Cet évènement est passé Super League Triathlon Toulouse Toulouse Centre Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Super League Triathlon Toulouse Toulouse Centre Toulouse, 2 septembre 2023, Toulouse. Super League Triathlon Toulouse 2 et 3 septembre Toulouse Centre Créée il y a 5 ans, la Super League Triathlon est le premier circuit international de compétition en triathlon regroupant les meilleurs athlètes de la discipline sur des formats courts. En 2023, Toulouse est le second rendez-vous de ce championnat international à étapes qui passe par Londres (27 août), Malibu (30 septembre) et Neom en Arabie Saoudite (21 octobre). Des athlètes qui préparent Paris 2024 Quinze jours avant la Super League Triathlon, les athlètes français sélectionnés participent au Test Event Paris 2024 sur le futur parcours des jeux olympiques. La Super League Triathlon est ainsi l’occasion de voir à Toulouse quelques-uns des meilleurs athlètes internationaux qui se préparent pour le grand rendez-vous olympique de 2024. Samedi 2 septembre, animations place du Capitole Animations proposées par le Triathlon Toulouse Métropole pour découvrir le triathlon, ouvertes aux jeunes de 6 à 12 ans,

Présentation des équipes et des athlètes à partir de 14h

Retrait des dossards pour la course Bike&Run (ouverte au public) du dimanche à partir de 16h. Dimanche 3 septembre, courses au départ et à l’arrivée du port de la Daurade le matin les séries femmes (départ 10h30) et hommes (dépat 11h30) du championnat Super League

l’après-midi, course Bike and Run ouvert au public : les participants adultes s’élanceront à 13h45 pour 2 ou 3 tours (découverte ou expert), les enfants (cadets / junior) à 15h05 pour 2 tours, puis les plus jeunes (benjamins /minimes) à 15h10 pour 1 tour. Toulouse Centre place du Capitole Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://superleaguetriathlon.com/ »}] https://superleaguetriathlon.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T11:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

triathlon Super League Triathlon Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Centre Adresse place du Capitole Ville Toulouse

