Forum Toulouse Technologies 2023 Centre de Congrès Pierre Baudis Toulouse, 19 octobre 2023 09:00, Toulouse.

Retrouvez l’​⁠ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile au Forum Toulouse Technologies ce jeudi 19 octobre 2023 !

Ce forum de recrutement pour les étudiants toulousains des écoles d’ingénieurs, de commerces et des universités rassemble plus de 70 entreprises et 2000 étudiants.

Jeunes diplômés, étudiants et professionnels, venez découvrir les offres Mastère Spécialisé®, accrédités par la Conférence des grandes écoles (CGE), afin de vous spécialiser ou diversifier vos compétences !

Découvrez également les possibilités d’intégrer un cursus ENAC à BAC+3/BAC+5, en initial ou en alternance.

Centre de Congrès Pierre Baudis 11 Esp. Compans Caffarelli, 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne