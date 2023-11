Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout – Tournée Casino Barrière Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout – Tournée Casino Barrière Toulouse

Date: 5 février 2025 à 20:30
Tarif: 34.0 à 37.0 euros

Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l'honneur et la joie de vous convier à leur mariage.Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d'un vin d'honneur et d'un dîner au domaine du Château de Vieux-Sac.Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie.Au prix du mariage, merci d'être généreux dans l'urne.

Texte: Benjamin Tranié, Zaid Sahebdin
Mise en scène: Zaid Sahebdin

Casino Barrière Toulouse
18, chemin de la Loge
TOULOUSE, Haute-Garonne

Détails
Lieu: Casino Barrière Toulouse
Adresse: 18, chemin de la Loge
Ville: TOULOUSE
Departement: Haute-Garonne

