Véronique Gallo – Femme de Vie (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE, 23 avril 2024, TOULOUSE.

Véronique Gallo – Femme de Vie (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2024-04-23 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 38.0 à 41.0 euros.

En accord avec GalloP Productions, BOOK YOUR SHOW (R-2021-009618) PRESENTE ce spectacle VERONIQUE GALLOFemme de Vie APRÈS LE SUCCÈS DE « VIE DE MÈRE » ET PLUS DE 300 DATES DE TOURNEE, LA COMÉDIENNE ET HUMORISTE BELGE REVIENT AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE « FEMME DE VIE ».Véronique Gallo décortique avec humour et émotion, la quarantaine au féminin ! La charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’on s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox…Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la Nature apportait une réponse aux questions incessantes que l’on se pose ? Artiste : Véronique GalloMetteur en scène : Amandine Letawe, Jean Lambert Durée du spectacle : 1h15 Réservation PMR : 03 83 32 31 25 Véronique Gallo

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

