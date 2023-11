Roland Magdane – 50 Ans de Sketchs Cultes – Casino Barrière de Toulouse Casino Barrière Toulouse, 21 avril 2024, TOULOUSE.

Roland Magdane – 50 Ans de Sketchs Cultes – Casino Barrière de Toulouse Casino Barrière Toulouse. Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 18:00 (2024-04-21 au ). Tarif : 33.0 à 39.0 euros.

Le Casino Barrière Toulouse en accord avec MATEX PRODUCTIONS (L-R-22-013518) présente Sketch 2 Roland Magdane nous fait revivre les sketchs cultes du début de sa carrière dont certains n’ont jamais été enregistrés (Les organes, l’épicier, la tarte aux pruneaux… etc…) Des sketchs devenus cultes, associés à des sketchs plus récents devenus déjà …inoubliables ! (Le Week end en Normandie La, thalasso, le barbecue …etc… Un savant mélange entre le passé et le présent à travers deux spectacles … Un cocktail de rire explosif pour revivre les sketchs qui ont marqués la vie de Roland Magdane et la vôtre ! 2 spectacles uniques et exceptionnels ! Une carrière à travers 3 heures de rire enregistrés le même jour au théâtre du Casino Barrière à Toulouse ! Cela ne se reproduira plus ! Alors ne les ratez pas !Réservation PMR : 05 61 333 777 Roland Magdane

Casino Barrière Toulouse TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

