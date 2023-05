11e Festival International de Magie CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

11e Festival International de Magie CASINO BARRIERE TOULOUSE, 13 avril 2024, TOULOUSE. 11e Festival International de Magie CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 20:30 (2024-04-13 au ). Tarif : 29.0 à 45.0 euros. LE CASINO BARRIERE TOULOUSE (L-R-21-1612/L-R-21-1609/L-R-21-1610) en accord avec Art Scène Productions présente ce spectacle Un plateau artistique exceptionnel pour une occasion exceptionnelle ! Fred Razon le spécialiste du Pick Pocket habitué des plateaux de télévision francaise Léo Brière (mentalisme) Tom Wouda (Manipulation) champion de France 2022 Sandou (Quick change) Ben Rose (grandes illusions) Stéphane pasche (maitre de cérémonie) Aeron Laser (magie laser) Tarif enfant : moins de 13 ansRéservation PMR : 05.61.333.777

