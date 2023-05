Thomas Ngijol – L’Oeil du Tigre (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE, 10 janvier 2024, TOULOUSE.

Thomas Ngijol – L’Oeil du Tigre (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2024-01-10 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 35.0 à 39.0 euros.

THOMAS NGIJOLL’Œil du Tigre L’Œil du Tigre : expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme « enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache » Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, six ans après « 2 », de l’inspirer à remonter sur scène. Après six mois au Théâtre Dejazet à Paris, une tournée de plus de 40 dates à travers la France en 2022 – 2023 et deux Olympia à guichets fermés en décembre dernier, Thomas Ngijol revient pour un dernier round ! Thomas Ngijol Thomas Ngijol

Votre billet est ici

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

35.0

EUR35.0.

